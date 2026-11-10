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        MCBÜ yerleşkelerinde Atatürk anıldı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin şehir merkezindeki üç yerleşkesinde düzenlenen 10 Kasım programlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim, Cumhuriyet ve tam bağımsızlık anlayışı anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        MCBÜ yerleşkelerinde Atatürk anıldı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin şehir merkezindeki üç yerleşkesinde düzenlenen 10 Kasım programlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim, Cumhuriyet ve tam bağımsızlık anlayışı anlatıldı.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin üç farklı yerleşkesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen programlar; Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Sosyal Alanı, Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Açık Amfi ve Şehzadeler Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Atatürk Büstü önünde gerçekleştirildi. Törenlere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Ay, Prof. Dr. Oktay Üçer ve Prof. Dr. Ahmet Çetin'in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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        Atatürk’ün fikirleri anlatıldı

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programlarda, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde Prof. Dr. İbrahim İnci, "Atatürk’ün Eğitim Anlayışı" başlıklı konuşmasını yaptı.

        Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi'nde Prof. Dr. Ferhat Berber, "Cumhuriyet’in Ölümsüz Mimarı Atatürk", Şehzadeler Yerleşkesi'nde ise Doç. Dr. Melih Akdeniz, "Atatürk ve Tam Bağımsızlık" başlıklı konuşmalarıyla Atatürk’ün düşünce dünyasını ve Cumhuriyet değerlerini anlattı.

        Üç ayrı yerleşkede gerçekleştirilen programlarda Atatürk’ün eğitim, Cumhuriyet ve bağımsızlık ilkeleri vurgulanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

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