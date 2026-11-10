Alaşehir'de Atatürk hayrına pilav dağıtıldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla pilav hayrı gerçekleştirildi.
Giriş: 10.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla pilav hayrı gerçekleştirildi.
Atatürk, ilçedeki sivil toplum kuruluşları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.
Etkinlik kapsamında "Saygı ve Özlemle Anıyoruz" afişler asıldı, dualar edildi.
Ardından vatandaşlara ilçenin farklı noktalarında pilav ikram edildi.
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