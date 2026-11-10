Ulu Önder Atatürk vefatının 88. yılında anıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

Kula'daki anma programı, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'i gösterdiğinde ise ilçede hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar da bulundukları yerlerde saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı. Meydandaki törenin ardından anma programı, Kula Kültür Merkezi'nde devam etti. Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Muhammet Akgün yaptı. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, oratoryo gösterisi de sahnelendi. Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini konu alan film gösteriminin yanı sıra Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi. Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sergilenen zeybek gösterisiyle sona erdi.

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Düzenlenen anma programına Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Özcan, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.