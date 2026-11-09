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        Manisa'da çatıdan düşen site görevlisi hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Manisa'da çatıdan düşen site görevlisi hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 6 katlı binanın çatısından düşen site görevlisi Veysel Sami Kınık (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 14.30'da Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Veysel Sami Kınık, binalardan birinin çatısında çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, yaklaşık 18 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kınık, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kınık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        Polis, Kınık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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