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        Salihli'de minik yüreklerden Kızılay'a anlamlı destek

        Manisa'nın Salihli ilçesinde müftülüğe bağlı Küçükimam Camii 46 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kendi aralarında topladıkları yardımları Kızılay yetkililerine teslim ederek örnek bir dayanışma sergiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Salihli'de minik yüreklerden Kızılay'a anlamlı destek

        Manisa’nın Salihli ilçesinde müftülüğe bağlı Küçükimam Camii 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kendi aralarında topladıkları yardımları Kızılay yetkililerine teslim ederek örnek bir dayanışma sergiledi.

        Minik öğrenciler, küçük yaşta yardımlaşma ve paylaşma bilincini kazanmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin kendi aralarında topladığı yardımlar, Kızılay yetkililerine teslim edildi.

        Etkinlik kapsamında Kızılay görevlileri tarafından öğrencilere Kızılay’ın kuruluş amacı, faaliyetleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Gerçekleştirilen etkinlikle minik öğrenciler, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

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        Miniklerin bu anlamlı davranışı, takdir topladı.

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