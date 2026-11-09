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        ASIRLIK MEKTEPLER - Manisa Lisesi 141 yıldır öğrenci yetiştiriyor

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'da 1885 yılında kurulan, Yunan işgali ve Kurtuluş Savaşı döneminde eğitime ara vermeyen okul, bugün "Manisa Lisesi" adıyla yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Manisa Lisesi 141 yıldır öğrenci yetiştiriyor

        GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'da 1885 yılında kurulan, Yunan işgali ve Kurtuluş Savaşı döneminde eğitime ara vermeyen okul, bugün "Manisa Lisesi" adıyla yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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