ASIRLIK MEKTEPLER - Manisa Lisesi 141 yıldır öğrenci yetiştiriyor

GÜNAY PABUŞÇU - Manisa'da 1885 yılında kurulan, Yunan işgali ve Kurtuluş Savaşı döneminde eğitime ara vermeyen okul, bugün "Manisa Lisesi" adıyla yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

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