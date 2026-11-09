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        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Berat Efe Taş (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Berat Efe Taş (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Manisa-İzmir çevre yolu Dericiler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Berat Efe Taş yönetimindeki 45 BCE 796 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Berat Efe Taş, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Taş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

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        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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