Manisa'da 54. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri'nde şiir ve sanat buluşması

Uluslararası Salihli Şiir İkindileri, 54. yılında bu yıl da yerli ve yabancı şairleri, sanatçıları ve sanatseverleri Salihli’de bir araya getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında şiir okumaları, sanat sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Programda Dionysos Şiir Ödülü Hidayet Karakuş’a, Dionysos Emek Ödülleri ise Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ’a verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 54. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri, Salihli’de sanat ve edebiyat dolu bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ Hatıralar Bahçesi’nde Buluşma ve Sanat Sergisi gerçekleştirildi.

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Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, yerli ve yabancı şairler ile çok sayıda sanatsever katıldı. Şair Tuğrul Keskin’in sunuculuğunu üstlendiği programda şairler, kendi eserlerinden şiirler seslendirdi. Şiirin farklı sesleri ve yorumlarıyla zenginleşen etkinlikte, müzisyen Gülcan Aydın da sevilen eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

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"Salihli sanat konusunda başkent konumuna geldi"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Uluslararası Salihli Şiir İkindileri’nin uzun yıllara dayanan geçmişiyle önemli bir kültür geleneği olduğunu vurguladı. Etkinliğin Türkiye’de benzeri bulunmayan organizasyonlardan biri olduğunu belirten Aydın, "Mazlum Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şiir İkindileri’nin elinden tuttu, etkinliği yeniden ayağa kaldırdı ve yaşatmaya devam ediyor. Her şeyden önce bu etkinlikleri ve programları mümkün kılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya yürekten teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda Sardes’te gerçekleştirilen Goran Bregovic konseri de dünyaya örnek gösterilebilecek etkinliklerden biri oldu. Başkanımızın desteği olmadan biz yöneticilerin de bu tür etkinlikleri sürdürmesi ve tamamlaması mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

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Aydın, 54. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri kapsamında ağırlanan şair ve sanatçıları selamlayarak ödül alan isimleri kutladı. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

"Şehirleri asıl yaşatan ortak hatıralarıdır"

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise Şiir İkindileri’nin kentin tarihi ve kültürel belleğindeki yerine dikkat çekti. Salihli’nin binlerce yıllık geçmişinin ortak duygular ve hatıralarla bugün de yaşadığını belirten Nurlu, "Şiir İkindileri biraz da bu yüzden önemlidir. Burada yalnızca şiiri değil, insanı da konuşuyoruz. Hatıralarımızı, özlemlerimizi, umutlarımızı, bazen içimizde taşıdığımız ve kimseye anlatamadığımız duyguları aynı gökyüzü altında buluşturuyoruz. Çünkü şehirleri yalnızca yollar, binalar ve meydanlar oluşturmaz. Şehirleri asıl yaşatan ortak hatıralarıdır. Biz de Salihli'de kültürün, sanatın ve edebiyatın bu ortak hafızayı büyütmesini çok önemsiyoruz. Şiir İkindileri’nin yıllardır süren bu yolculuğunu bu nedenle yalnızca bir kültür etkinliği değil, kuşaktan kuşağa bırakılan değerli bir miras olarak görüyoruz" dedi.

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Sanatın farklı dalları aynı çatıda buluştu

Şiir okumalarının yanı sıra sanatın farklı dallarını bir araya getiren programda, Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ Hatıralar Bahçesi'nde Buluşma ve Sanat Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sanatçıların eserleri ve sanat yaşamlarına dair izlerin yer aldığı sergi, katılımcılara sanatla iç içe bir buluşma imkânı sundu.

Etkinliğin önemli bölümlerinden biri olan ödül töreninde ise edebiyat ve sanat dünyasına katkıları dolayısıyla şair Hidayet Karakuş, Dionysos Şiir Ödülü’ne layık görüldü. Sinema sanatçısı Türkan Şoray ile ressam Yalçın Gökçebağ’a ise Dionysos Emek Ödülleri takdim edildi.