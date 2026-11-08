Manisa FK seri yakalayamadı

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerek 10 maçlık kazanamama serisini bitiren Manisa Futbol Kulübü, Ankara'da umduğu skoru alamadı. Deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kaybetti.

Manisa FK ligde 7'nci yenilgisini alıp 13 puanda kaldı ve yeniden düşme hattına girdi. Karşılaşmayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum. Oynadığımız oyunla en azından puan veya puanlar almamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

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