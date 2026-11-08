Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa FK seri yakalayamadı

        Manisa FK seri yakalayamadı

        TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerek 10 maçlık kazanamama serisini bitiren Manisa Futbol Kulübü, Ankara'da umduğu skoru alamadı. Deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Manisa FK seri yakalayamadı

        TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerek 10 maçlık kazanamama serisini bitiren Manisa Futbol Kulübü, Ankara'da umduğu skoru alamadı. Deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kaybetti.

        Manisa FK ligde 7'nci yenilgisini alıp 13 puanda kaldı ve yeniden düşme hattına girdi. Karşılaşmayı değerlendiren Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum. Oynadığımız oyunla en azından puan veya puanlar almamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Üçpınar Zeytin Festivali yoğun katılımla başladı
        Üçpınar Zeytin Festivali yoğun katılımla başladı
        Manisa'da gıda güvenliğinde dijital denetim dönemi
        Manisa'da gıda güvenliğinde dijital denetim dönemi
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 3 - Sivasspor: 1
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 3 - Sivasspor: 1
        Artı Değer Van Spor FK - Ekenler Beton Sivasspor: 3-1
        Artı Değer Van Spor FK - Ekenler Beton Sivasspor: 3-1
        Manisa'da devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü
        Manisa'da devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü
        Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giri...
        Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giri...