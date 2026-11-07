Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

        Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Ege Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri, Demirci Belediyesi tarafından yürütülen modernizasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Ege Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri, Demirci Belediyesi tarafından yürütülen modernizasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açıyor.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın girişimleriyle belediyeye yeniden kazandırılan tesiste aşamalı yenileme projelerinde sona gelindi. 2026 Temmuz ayında faaliyete geçen aquapark, açık kır düğün salonu ve yeni kamelyalı piknik alanlarının ardından, projenin ikinci etabı olan Termal Otel, Restoran ve Kapalı Düğün Salonu da 9 Kasım itibarıyla hizmete sunuluyor.

        Otel ve konaklama alanlarında yüksek konfor standartları

        REKLAM

        Çalışmalar kapsamında tesis bünyesindeki 28 apart ve 58 otel odası ile termal havuzların su ve elektrik tesisatları günümüz teknolojisine uygun şekilde yenilendi. Konaklama alanlarının mutfakları yeni gereçlerle donatılırken, tüm odalar modern oturma grupları ve konforlu yataklar ile baştan aşağı tefriş edildi.

        1000 kişilik modern salon ve yenilenen restoran

        Yenilenen 1000 kişi kapasiteli kapalı düğün salonunda zemin halı ile kaplanırken; tavan mimarisi, duvar boyası, gelin odası, lavabolar, ses ve ışık sistemleri modernize edildi. Restoran bölümünde ise iç ve dış cephe yenilemelerinin yanı sıra mutfak tefrişatı ve masasandalye konsepti sıfırdan tasarlandı. Tesisin tarihi termal hamamında da kısa süre içinde detaylı bir yenileme çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

        REKLAM

        Tesisin bölge turizmine ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hisar Kaplıcaları Tesislerimizi belediyemize kazandırdığımız ilk günden itibaren burayı Ege Bölgesi'nin birinci sınıf termal turizm merkezi yapma hedefiyle çalıştık. Temmuz ayında kamelyalı piknik alanlarımızı, aquaparkımızı ve açık kır düğün salonumuzu açmıştık. 9 Kasım itibarıyla ise yenilenen Termal Otelimizi, restoranımızı ve 1000 kişilik kapalı düğün salonumuzu hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde şifalı termal hamamımızı da yenileyerek halkımızın kullanımına açacağız. İlçe ekonomimize ve esnafımıza can suyu olacak bu dev yatırımın Demirci'mize, Manisa'mıza ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Manisa'da devrilip, alev alan tankerin şoförü öldü
        Manisa'da devrilip, alev alan tankerin şoförü öldü
        Demirci'deki kaplıcalarda yenileme çalışmaları tamamlandı
        Demirci'deki kaplıcalarda yenileme çalışmaları tamamlandı
        Somaspor, Hatayspor'a misafir
        Somaspor, Hatayspor'a misafir
        Annesini ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Annesini ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
        Manisa'da feci kaza: Alev alan tankerin sürücüsü öldü
        Manisa'da feci kaza: Alev alan tankerin sürücüsü öldü
        "Bir Sürü Olsun" Projesi başvuruları başladı
        "Bir Sürü Olsun" Projesi başvuruları başladı