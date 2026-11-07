Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ege Bölgesi'nin önemli termal turizm merkezlerinden biri olan Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri, Demirci Belediyesi tarafından yürütülen modernizasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açıyor.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın girişimleriyle belediyeye yeniden kazandırılan tesiste aşamalı yenileme projelerinde sona gelindi. 2026 Temmuz ayında faaliyete geçen aquapark, açık kır düğün salonu ve yeni kamelyalı piknik alanlarının ardından, projenin ikinci etabı olan Termal Otel, Restoran ve Kapalı Düğün Salonu da 9 Kasım itibarıyla hizmete sunuluyor.

Otel ve konaklama alanlarında yüksek konfor standartları

REKLAM

Çalışmalar kapsamında tesis bünyesindeki 28 apart ve 58 otel odası ile termal havuzların su ve elektrik tesisatları günümüz teknolojisine uygun şekilde yenilendi. Konaklama alanlarının mutfakları yeni gereçlerle donatılırken, tüm odalar modern oturma grupları ve konforlu yataklar ile baştan aşağı tefriş edildi.

1000 kişilik modern salon ve yenilenen restoran

Yenilenen 1000 kişi kapasiteli kapalı düğün salonunda zemin halı ile kaplanırken; tavan mimarisi, duvar boyası, gelin odası, lavabolar, ses ve ışık sistemleri modernize edildi. Restoran bölümünde ise iç ve dış cephe yenilemelerinin yanı sıra mutfak tefrişatı ve masasandalye konsepti sıfırdan tasarlandı. Tesisin tarihi termal hamamında da kısa süre içinde detaylı bir yenileme çalışmasının başlatılacağı bildirildi.

REKLAM

Tesisin bölge turizmine ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, şu değerlendirmede bulundu:

"Hisar Kaplıcaları Tesislerimizi belediyemize kazandırdığımız ilk günden itibaren burayı Ege Bölgesi'nin birinci sınıf termal turizm merkezi yapma hedefiyle çalıştık. Temmuz ayında kamelyalı piknik alanlarımızı, aquaparkımızı ve açık kır düğün salonumuzu açmıştık. 9 Kasım itibarıyla ise yenilenen Termal Otelimizi, restoranımızı ve 1000 kişilik kapalı düğün salonumuzu hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde şifalı termal hamamımızı da yenileyerek halkımızın kullanımına açacağız. İlçe ekonomimize ve esnafımıza can suyu olacak bu dev yatırımın Demirci'mize, Manisa'mıza ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.