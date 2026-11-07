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        Somaspor, Hatayspor'a misafir

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Somaspor, Hatayspor'a misafir

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.

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