Somaspor, Hatayspor'a misafir
2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.
Giriş: 07.11.2026 - 12:19 Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Sebatspor ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor oynadığı 9 maçta 4 puan toplarken, düşme potasındaki Hatayspor'un eksi 5 puanı bulunuyor.
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