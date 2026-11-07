Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Annesini ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Annesini ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç (45) tutuklandı. Kabaağaç, polisteki sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Annesini ve kardeşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı (42) bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç (45) tutuklandı. Kabaağaç, polisteki sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316’ncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı. Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        'NEDEN TARTIŞTIĞIMIZI VE ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM'

        Anne ve kardeşini öldüren Kabaağaç, aynı gün evinin yakınlarında yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süre önce tedavi gördüğü öğrenilen Kabaağaç, sorgusunda neden tartıştıklarını ve annesi ile kardeşini öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabaağaç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Manisa'da feci kaza: Alev alan tankerin sürücüsü öldü
        Manisa'da feci kaza: Alev alan tankerin sürücüsü öldü
        "Bir Sürü Olsun" Projesi başvuruları başladı
        "Bir Sürü Olsun" Projesi başvuruları başladı
        Akhisarlı Nazife Tunçel'den velodromda 4'te 4 şampiyonluk
        Akhisarlı Nazife Tunçel'den velodromda 4'te 4 şampiyonluk
        Annesi ve kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
        Annesi ve kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
        Muradiye'nin yeni dinlenme ve eğlence alanı açılışa hazırlanıyor
        Muradiye'nin yeni dinlenme ve eğlence alanı açılışa hazırlanıyor
        Demircili kadınlar ADEM ile hem meslek öğrenecek hem üretecek
        Demircili kadınlar ADEM ile hem meslek öğrenecek hem üretecek