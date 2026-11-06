Demircili kadınlar ADEM ile hem meslek öğrenecek hem üretecek

Manisa'nın Demirci ilçesinde restore edilen tarihi bina Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak hizmete açıldı. Kadınlara mesleki beceri kazandıracak merkezde, anneler kurs görürken çocukları da kreş imkanından faydalanacak.

Demirci ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) düzenlenen törenle faaliyetine başladı. Hacıhasan Mahallesi'nde uzun yıllar PTT hizmet binası olarak kullanılan ve mülkiyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ait olan bina restore edilerek Aile Destek Merkezi'ne dönüştürüldü.

Açılış programına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ve ilçe protokolü katıldı.

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Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, merkezin önemine dikkat çekerek, "Manisa'da 4. Aile Destek Merkezi ilçemize açılıyor. Aile Destek Merkezleri kadınların iş hayatına hazırlanmasında, meslek edinmesinde önemli bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 yılı 'aile yılı' ve 2026 2035 yılları ise 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi. Devletimiz güçlü bir vizyonla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü adımlar atıyor. Aile Destek Merkezimiz kadınlara eğitimin yanında annelerimizin çocuklarına da kreş hizmeti verecek. Demirci'mize ve Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi.

"Kadınlarımız üreterek ilçe ekonomisine katkı sağlayacak"

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Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise benzer ölçekteki ilçeler arasında merkezin ilk kez Demirci'de açıldığını belirterek, "Manisa merkezde dört tane Aile Destek Merkezi var. Bizim kapasitemizdeki ilçede ilk kez açılıyor, biz de bunun gururunu yaşıyoruz. İlimizde Salihli'de, Turgutlu'da, Yunusemre'de merkezde ve dördüncüsü olarak da Demirci'de artık bir aile destek merkezine kavuştu. Bundan sonraki süreçte de bizler yerelde artık Manisa merkezde ne varsa inşallah ilçemizde daha fazlası olacaktır diyoruz. Bu merkezimizde kadınlar el halısından farklı el sanatlarına kadar önemli çalışmalar yapacaklar. Üretecekler ve ilçe ekonomimize katkı sağlayacaklar. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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Kadınlar meslek öğrenirken çocuklar kreşte vakit geçirecek

Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Aile Destek Merkezini gezerek kadınların yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Kadınların minyatür halı dokumasının yanı sıra Tufting ve Punc gibi güncel el sanatları kurslarında eğitim alacağı merkezde; anneler eğitim görürken çocukların oyun oynayıp vakit geçirebileceği mini bir kreş alanı da yer alıyor.