Yunusemre'nin kentsel gelişimi için akademik buluşma

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Manisa’yı çalışma alanı olarak belirleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve akademisyenleriyle bir araya geldi. Buluşmada Yunusemre’nin gelişimi ve şehir planlamasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Yunusemre Belediyesi, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile akademisyenlerini ağırladı. Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç, Prof. Dr. Neriman Yürür, Doç. Dr. İrem Ayhan Selçuk, Araştırma Görevlisi Hüseyin Küçükoğlu ve öğrenciler katıldı. 20262027 eğitim öğretim yılı şehir planlama stüdyosu kapsamında Manisa’yı çalışma alanı olarak seçen öğrenciler, Yunusemre’nin gelişim dinamiklerini yerinde incelemek ve yerel yönetimin planlama çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla belediyenin konuğu oldu. Şehir plancıları Ezgi Dede ve Aleyna Pehlivan tarafından yapılan sunumda, bölgesel ölçekte alınan planlama kararlarının yerel ölçekteki yansımaları anlatıldı. Sunumun ardından öğrencilerin soruları yanıtlanarak görüş ve önerileri dinlendi.

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"Gençlerimizin fikirleri bizim için kıymetli"

Programda konuşan Başkan Balaban, öğrencileri ve akademisyenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, akademik çalışmaların kentlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Programa katılan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek Dünya Şehircilik Günü’nü kutlayan Başkan Balaban, "Bilim insanları bizim için çok kıymetli. İlçemize hoş geldiniz. Burada yapacağınız değerlendirmeler ve ortaya koyacağınız fikirler bizler için çok önemli. Kentlerin doğru planlanması, geleceğin ihtiyaçlarının bugünden öngörülmesi açısından büyük önem taşıyor. Şehirleri planlarken bulundukları bölgenin stratejik ve jeopolitik özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor" dedi. Manisa ve Yunusemre üzerine yapılacak bilimsel çalışmaların kentin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Başkan Balaban, üniversitelerle iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.

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"Kentlerin geleceği ortak çalışmayla şekillenir"

Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç da Manisa’yı çalışma alanı olarak seçen öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şehir planlama ve mimarlığın birbirini tamamlayan alanlar olduğunu belirten Ataç, bölgesel planlama kararlarının yerel uygulamalara ve mimari tasarımlara yön verdiğini söyledi. Yunusemre’nin sanayi alanları, tarım toprakları ve doğal yapısıyla farklı planlama dinamiklerini bir arada barındırdığını kaydeden Ataç, kentlerin gelişiminde kamu yararının gözetilmesi ve farklı disiplinlerin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin akademik çalışmalarla desteklenmesinin önemine değinen Ataç, gençlerin kentlere farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.

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Programın ardından öğrenciler ve akademisyenler, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç ile birlikte Yunus Emre Kültür Parkı’nda Manisa’yı kuş bakışı gözlemleyerek kentin genel yapısı ve gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.