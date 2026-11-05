Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.11.2026 - 22:13 Güncelleme:
Manisa'nın Selendi ilçesinde 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen K.Y'nin (44) evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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