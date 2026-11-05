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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen K.Y'nin (44) evine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 13 kilo 200 gram kubar esrar ve 450 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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