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        Salihli'de baba ve oğluna duygulandıran vefa Oğlunu kurtarmak için canını vermişti: İsimleri Salihli'de yaşatılıyor

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 2023 yılında meydana gelen kuyu faciasında hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in isimleri, dedeleri Mehmet Demir tarafından yaptırılan anasınıfında yaşatılacak. İki sınıflı AytuğBatu Demir Anasınıfı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Salihli'de baba ve oğluna duygulandıran vefa Oğlunu kurtarmak için canını vermişti: İsimleri Salihli'de yaşatılıyor

        Manisa’nın Salihli ilçesinde 2023 yılında meydana gelen kuyu faciasında hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir’in isimleri, dedeleri Mehmet Demir tarafından yaptırılan anasınıfında yaşatılacak. İki sınıflı AytuğBatu Demir Anasınıfı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Olay, 5 Ocak 2023 tarihinde Salihli’nin Barış Mahallesi Gülnar Sitesi’nde meydana geldi. Gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir’in 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Oğlunu kurtarmak için kuyuya giren baba Aytuğ Demir de küçük Batu ile birlikte hayatını kaybetti.

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        Yaşanan acı olayın ardından baba ve oğlunun isimlerini yaşatmak isteyen dedeleri Mehmet Demir, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu bahçesine iki sınıflı anasınıfı yaptırdı. AytuğBatu Demir Anasınıfı, düzenlenen törenle eğitim öğretime kazandırıldı.

        Açılış törenine Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, hayırsever Mehmet Demir ve ailesi katıldı.

        İki derslik, bir ortak salon ve bir mutfaktan oluşan anasınıfında 52 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

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        Törende eğitime sağladığı katkılardan dolayı hayırsever Mehmet Demir’e teşekkür edilirken, hayatını kaybeden Aytuğ ve Batu Demir rahmetle anıldı.

        Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğunu belirterek hayırsever Mehmet Demir’e teşekkür etti. Güldoğan, Demir ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

        2023 yılında yaşanan kuyu faciasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri, böylece geleceğin çocuklarının yetişeceği eğitim yuvasında yaşatılacak.

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