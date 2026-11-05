Manisa Büyükşehir'den Manisa'nın 17 ilçesinde dayanışma ağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla 17 ilçede vatandaşların farklı ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Gıda yardımından sıcak yemek hizmetine, Anne Kart'tan sağlık desteklerine, eğitim yardımlarından evde bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalarla 2026 yılında yüz binlerce kişiye ulaşıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Manisa'nın 17 ilçesinde yürütülen çalışmalarla çocuklardan yaşlılara, hastalardan ihtiyaç sahibi ailelere kadar toplumun farklı kesimlerine destek sağlanıyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2026 yılı sosyal hizmetler çalışmaları videosunda, yıl boyunca gerçekleştirilen hizmetler ve ulaşılan kişi sayıları paylaşıldı. Verilere göre, yıl içerisinde 123 bin 150 kase günaydın çorbası ikram edilirken, 992 çölyak hastasına özel gıda paketi ulaştırıldı. Anne Kart uygulamasından 3 bin 972 anne yararlanırken, eğitim alanında 4 bin 287 öğrenciye kırtasiye desteği verildi.

Sağlık alanındaki destekler kapsamında 5 bin 423 medikal malzeme desteği sağlandı, 1 bin 91 hasta nakli gerçekleştirildi ve 702 vatandaşa diyabet sensörü desteği sunuldu. Alzheimer hastaları için de 359 bileklik desteği sağlandı. Ayrıca vatani görevini yerine getiren gençlere 137 asker çantası ulaştırılırken, acılı günlerinde ailelerin yanında olmak amacıyla 7 bin 445 taziye paketi desteği verildi.

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Evde bakım hizmetleriyle de ihtiyaç duyan vatandaşların günlük yaşamlarına destek olunuyor. Gıda, beslenme, sağlık, eğitim ve sosyal destekleri bir arada yürüten Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini kentin 17 ilçesine yayarak dayanışmayı büyütüyor.

"Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik çalışmalarının temelinde insanı ve dayanışmayı merkeze alan bir anlayışın bulunduğunu belirterek, "Manisa'mızın 17 ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımızın hizmetindeyiz. Bizim için belediyecilik, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru anlamak ve hayatın her döneminde yanlarında olabilmektir. Sabahın ilk saatlerinde ikram ettiğimiz bir kase çorbadan sağlık desteklerine, eğitim yardımlarından evde bakım hizmetlerine kadar her çalışmamızda bu anlayışla hareket ediyoruz.

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Hayatın her anında hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın büyüdüğü bir Manisa hedefiyle çalışıyoruz. Tüm imkânlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya, hizmetlerimizi 17 ilçemizin tamamına ulaştırmaya ve Manisa'mızın her bir ilçesinde dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.