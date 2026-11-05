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        Şehzadeler'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisi yenilendi

        Şehzadeler Belediyesi, kent genelinde spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisleri, belediye ekiplerinin kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden sporseverlere açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Şehzadeler'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisi yenilendi

        Şehzadeler Belediyesi, kent genelinde spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Adnan Menderes Mahallesi’nde yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisleri, belediye ekiplerinin kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını yeniden sporseverlere açtı.

        Tesis genelinde gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında; iç ve dış cephe boyama işlemleri tamamlandı, soyunma odaları modernize edildi. Tesisin tüm aydınlatma sistemleri ile elektrik tesisatı komple yenilenirken, yıpranan tel örgüler ve kırık direkler de yenileriyle değiştirilerek daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu. Yenilenen yüzüyle Şehzadeler Belediyesi iştirak şirketi Şehzadeler Emlak Yatırım A.Ş. bünyesinde hizmet vermeye başlayan tesis, mahalle sakinlerine ve futbol tutkunlarına konforlu bir spor deneyimi sunuyor.

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        "Spor’u destekleyen hizmetlerimiz devam edecek"

        Sporun ve sağlıklı yaşamın destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek "Şehrimizdeki spor alanlarını modernize ederek hem hemşehrilerimizin hem de gençlerimizin daha nitelikli, güvenli ve konforlu şartlarda spor yapmasını amaçlıyoruz. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesislerimizi baştan aşağı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sporu destekleyen yatırımlarımızla Şehzadeler’i çok daha canlı ve sağlıklı bir geleceğe taşımaya kararlıyız. Tüm hemşerilerimizi tesisimizden faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

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        Spor sevdalılarına haftanın her günü 09.00 01.00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesiste, halı saha müsabakaları ve rezervasyon işlemleri için vatandaşlar 0530 076 02 97 numaralı telefon hattından detaylı bilgi alabilecekler.

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