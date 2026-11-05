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        Salihli'nin yıldız kızları Manisa şampiyonu

        Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çavlu Mahallesi'nde eğitim veren Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız Dart İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Salihli'nin yıldız kızları Manisa şampiyonu

        Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çavlu Mahallesi’nde eğitim veren Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, Manisa’da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız Dart İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

        Manisa genelinden 9 okulun katıldığı müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Çavlu İlköğretim Okulu öğrencileri, sergiledikleri başarılı performansla il birinciliğini elde etti. Kısıtlı imkanlara rağmen elde edilen şampiyonluk, okulda ve Çavlu Mahallesi’nde büyük sevinç yaşattı. Çavlu İlköğretim Okulu, sportif başarılarıyla daha önce de adından söz ettirmişti. Okul, 2015 yılında Yıldız Erkek Voleybol branşında Manisa şampiyonu olmuştu. Yıllar sonra gelen yeni şampiyonlukla okul, spordaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Manisa şampiyonu olan Çavlu İlköğretim Okulu Yıldız Kız Dart Takımı, elde ettiği bu başarıyla Bursa’da düzenlenecek grup müsabakalarında Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı.

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        Çavlulu öğrenciler, Bursa’daki müsabakalarda da başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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