Manisa voleyboldan güzel hareket
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün evinde 3-0 kaybettiği Galatasaray maçında Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı. Yeşil-beyazlı takım, sporun birleştirici gücüyle LÖSEV'in farkındalık çağrısına destek olarak sahaya pankartla çıkarken, lösemiyle mücadele eden çocukları da tribünde ağırladı. Oyuncuların, çocuklara ve ailelere dayanışma mesajı verdiğine dikkat çekildi.
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dün evinde 3-0 kaybettiği Galatasaray maçında Lösemili Çocuklar Haftası'nı unutmadı. Yeşil-beyazlı takım, sporun birleştirici gücüyle LÖSEV'in farkındalık çağrısına destek olarak sahaya pankartla çıkarken, lösemiyle mücadele eden çocukları da tribünde ağırladı. Oyuncuların, çocuklara ve ailelere dayanışma mesajı verdiğine dikkat çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Maçın heyecanını birlikte paylaştık. Her çocuğun oyunla, sporla ve hayalleriyle büyüdüğü; geleceğe sağlıkla ve güvenle baktığı yarınlar diliyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu yolda yalnız olmadıklarını hissettirmek için hepimize düşen bir görev var. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak LÖSEV'in yanında yer alıyor; tüm taraftarlarımızı bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Birlikte umut olalım" ifadelerine yer verildi.
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