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        Manisa'da son bir ayda 5 bin 253 şahıs yakalandı: 583 tutuklama

        Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde il genelinde yürütülen operasyon ve uygulamalarda 5 bin 253 şahıs yakalanırken, 583 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Manisa'da son bir ayda 5 bin 253 şahıs yakalandı: 583 tutuklama

        Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ay içerisinde il genelinde yürütülen operasyon ve uygulamalarda 5 bin 253 şahıs yakalanırken, 583 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Manisa Valiliği koordinasyonunda Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit ve analiz çalışmaları doğrultusunda il genelinde kapsamlı denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 1 ayda yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 487 aranan şahıs ile çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 4 bin 766 kişi olmak üzere toplam 5 bin 253 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 583'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

        Aramalarda suç unsurlarına da geçit verilmedi. Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 730 adet mermi, 46 adet şarjör, 32 adet av tüfeği ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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