Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38) ile Saruhanlı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31) ve Salihli ilçesinde "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U.'yu (43) yakaladı.

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