Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Manisa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Manisa'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (38) ile Saruhanlı ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 30 yıl 38 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31) ve Salihli ilçesinde "yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.U.'yu (43) yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Köse'den pazarcı esnafına "müşteri mem...
        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Köse'den pazarcı esnafına "müşteri mem...
        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı
        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı
        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerl...
        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerl...
        Şehzadeler'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisi yenilendi
        Şehzadeler'de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Tesisi yenilendi
        Manisa'da son bir ayda 5 bin 253 şahıs yakalandı: 583 tutuklama
        Manisa'da son bir ayda 5 bin 253 şahıs yakalandı: 583 tutuklama
        Manisa'da üreticinin taral dolum ihtiyacı için 173 noktada hizmet
        Manisa'da üreticinin taral dolum ihtiyacı için 173 noktada hizmet