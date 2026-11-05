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        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı

        Yunusemre Belediyesi Kasım ayı meclisi ikinci birleşimine, lösemiye dikkat çekmek amacıyla yakalara takılan turuncu kurdeleler öncülük etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı

        Yunusemre Belediyesi Kasım ayı meclisi ikinci birleşimine, lösemiye dikkat çekmek amacıyla yakalara takılan turuncu kurdeleler öncülük etti.

        Belediye Başkanı Semih Balaban'ın başkanlığında toplanan meclis üyelerini, toplantı öncesinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri karşıladı. Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklara destek mesajı vermek amacıyla, meclis üyelerinin yakalarına löseminin simgesi olan turuncu kurdeleler takıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, yakalarındaki turuncu kurdelelerle mesaiye başlayan meclis üyeleri 5 gündem maddesini değerlendirdi. Belediyenin taşınmazlarına ilişkin işlemlerin ve kent yaşamını ilgilendiren konuların görüşüldüğü birleşimde, maddelerden biri komisyona havale edilirken diğeri oy çokluğuyla kabul edildi. Turuncu kurdelelerle oluşturulan farkındalığın öne çıktığı Kasım ayı meclis mesaisi, bir sonraki toplantının 1 Aralık Salı günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapılması kararının alınmasıyla sona erdi.

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