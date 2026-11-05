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        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerle buluştu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Kızılçukur İlkokulu ve Ortaokuluna giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerle buluştu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Kızılçukur İlkokulu ve Ortaokuluna giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Eğitim kalitesinin artırılması ve eğitim camiasıyla iletişimin güçlü tutulması amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında okuldaki çalışmalar yerinde incelendi. Öğretmenlerle bir toplantı düzenleyen Demirtaş ve Kanyılmaz, yeni dönemde uygulamaya alınan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" üzerine sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu. Eğitimöğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı etkinlikte, sınıfları da gezen yöneticiler öğrencilerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

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        Program, eğitimciler ve öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ile karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

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