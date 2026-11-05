Manisa'da üreticinin taral dolum ihtiyacı için 173 noktada hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi’nde taral doldurma tesisi hizmete sunuldu. Kent genelinde kurulan tesis sayısı 173’e ulaşırken, yıl sonuna kadar bu sayının 200’e çıkarılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırsal mahallelerde üreticilerin tarımsal faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor. Proje çerçevesinde Veziroğlu Mahallesi’nde de taral doldurma tesisi kurularak vatandaşların kullanımına açıldı.

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Kent genelinde bugüne kadar 173 taral doldurma tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar bu sayıyı 200’e çıkarmayı planlıyor. Tesisler sayesinde özellikle tarımsal sulama dönemlerinde üreticilerin ihtiyaç duydukları suya daha kolay ulaşmaları sağlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında tekniker olarak görev yapan Berat Bağrıyanık, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız kapsamında Şehzadeler ilçemizin Veziroğlu Mahallesi’ndeyiz. Taral doldurma projemizle özellikle tarımsal sulama dönemlerinde üreticilerimizin suya daha kolay ulaşmasını amaçlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize destek olmak ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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"Vatandaşlarımız için çok büyük bir kolaylık olacak"

Veziroğlu Mahallesi Muhtarı Çetin Özün, taral doldurma tesisi için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunduklarını ve taleplerinin karşılanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Daha önce taral dolumunun içme suyu hattından yapıldığını ve bunun su basıncında düşüşe neden olduğunu belirten Özün, "Biz bu taral doldurma tesisini Kırsal Hizmetler Dairesinden talep ettik. Bize yardımcı oldular. Bu destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kırsal Hizmetler Dairesine çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız için çok büyük bir kolaylık olacak. Daha öncesinde içme suyundan dolum yapılıyordu. Bu da basınç düşüklüğüne sebep oluyordu. Bu sıkıntılardan kurtulmamıza çok büyük katkısı olacak" diye konuştu.