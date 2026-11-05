Ahmetli'de yılların altyapı sorununa kalıcı çözüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi'nde 550 metrelik yağmursuyu hattı çalışması tamamlandı. Yıllardır su taşkınları nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalle sakinlerinin sorunu çözüme kavuşturulurken cadde, sıcak asfalt çalışmasıyla yenilenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde kent genelinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürütülen 550 metrelik yağmursuyu hattı çalışması tamamlandı.

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Ahmetli Belediyesi'nin de araç desteği verdiği çalışmayla, özellikle yağışlı havalarda yaşanan su birikintileri ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Dört sokağın yağmur suyunu toplayarak Ahmetli Çayı'na ulaştıracak hattın tamamlanmasının ardından cadde sıcak asfaltla kaplanarak yenilenecek.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yılların bekleyişine ve çilesine son veriyoruz. Ahmetli ilçemiz Barbaros Mahallesi Fatih Caddesi'nde başlattığımız yağmursuyu hattı çalışmalarımızı tamamladık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Ahmetli Belediyemizin de iş birliğiyle vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı su taşkını ve çileli yol sorununu tarihe gömüyoruz.

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Altyapısı tamamen yenilenen caddemizi asfaltla buluşturuyor, Ahmetli'mize yakışır yepyeni bir görünüm kazandırıyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmaya, Manisa'mızın 17 ilçesine eşit bir şekilde hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Alt ve üstyapısıyla çok güzel bir cadde olacak"

Çalışmaları yerinde takip eden Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, "Barbaros Mahallesi'ne bağlı Fatih Caddesi'nde yağmursuyu hattı çalışması tamamlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Ahmetli Belediyesi iş birliğinde yaklaşık 550 metrelik koruge boru döşendi. Çalışmanın önemi, dört sokağı kapsaması. Diğer sokakların yağmursuyu da bu hatta toplanarak Ahmetli Çayı'na deşarj edilecek. Altyapı çalışmasının ardından sıcak asfalt yapılacak. Çalışmalar bittiğinde alt ve üstyapısıyla çok güzel bir cadde olacak. Manisa'nın 17 ilçesine hakkaniyetli hizmet götürdüğü için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz" diye konuştu.

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MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Bakım, Onarım ve Şube Müdürü Emre Cantimur da Fatih Caddesi'nde 550 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çalışmanın tamamlanmasının ardından 40 metrelik boy ızgara yapmayı planlıyoruz. Hattı tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve Ahmetli Belediyesi'nin ekskavatör desteğiyle gerçekleştirdik. Verdikleri destekten dolayı Ahmetli Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu önderliğinde il genelindeki altyapı çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Süheyla Okşit, yağışlı havalarda yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "Mahallemiz yokuşlu olduğu için yağmur yağdığında toplanan sular olumsuzluk oluşturuyordu. Evimizde mahsur kalıyorduk. Dışarıdaysak paçalarımızı sıvayıp evimize öyle giriyorduk. Bayağı mağdurduk. Çalışma bittiğinde bizi rahatlatacak. Besim Başkanımız da çalışmayla çok ilgileniyor. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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Mahallede 15 yıldır yol ve altyapı sorunu yaşandığını belirten Celalettin Uysal, "Her yağmurda taşkın oluyordu, yollarımız çamur içindeydi. Besim ve Fuat başkanlarımız sayesinde 15 yıllık sorunumuz çözülüyor. Çalışmalar hızlı ilerliyor, halkın taleplerine karşılık veriliyor. Çalışmalarla yolumuz genişledi, altyapısı yapıldı. Sonrasında sıcak asfalt yapılacak. Yolumuz çok güzel olacak. Başkanlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yaklaşık 40 yıldır mahallede yaşadığını ifade eden Ali Fuat Koldanca ise "Yağmur yağdığında su taşkını sorunları yaşıyorduk. Yollar çamur oluyordu. Sorunlarımızı giderdiler. Her iki başkanımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.