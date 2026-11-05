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        Manisa'da tarım teknolojilerinin kalbi bu fuarda atıyor

        Manisa'da 100'den fazla firma ve 300'den fazla markanın katılımıyla açılan 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (TEKNOTARIM'26), yeni nesil tarım teknolojileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Manisa'da tarım teknolojilerinin kalbi bu fuarda atıyor

        Manisa'da 100'den fazla firma ve 300'den fazla markanın katılımıyla açılan 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı (TEKNOTARIM'26), yeni nesil tarım teknolojileri ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşmalarından biri olan TEKNOTARIM'26 açıldı. Manisa Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Tarım Fuarı 8 Kasım'a kadar açık kalacak. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, TACT Fuarcılık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen TEKNOTARIM'26'da 100'den fazla firma ve 300'den fazla marka yer alıyor.

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        Fuarın açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaşan ürünlerimiz, Manisa'mızın yalnızca tarımsal gücünü değil, üreticimizin başarısını da ortaya koymaktadır. Bu şehrin gerçek zenginliği; fabrikası kadar tarlası, sanayicisi kadar çiftçisi, ticareti kadar toprağıdır" dedi.

        Akkal'ın ardından konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa'nın verimli toprakları, ürün çeşitliliği ve güçlü üretim altyapısıyla Türkiye'nin önde gelen tarım merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da fuarın açılışında yaptığı konuşmada Manisa'nın tarımsal üretimdeki gücüne dikkat çekerek, "Bugün güzel bir günde tabii ki tarım şehri tarımın başkenti Manisa'mızda böyle bir fuarın olmasından da büyük onur duyuyoruz, büyük şeref duyuyoruz. Evet, Türkiye'de traktör sayısında birinciyiz. Evet, zeytin ve zeytinyağında birinciyiz, üzümde birinciyiz. Birçok ilk yerde hep birinciyiz. Türkiye'de gayri safi milli hasılada da her zaman ilk 5'in içerisinde yer aldık. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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        Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu da birer konuşma yaparak Tarım Fuarının Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını dilediler. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Fuarda yer alan ürünleri incelediler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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