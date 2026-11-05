Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Minik öğrencilerden geçmişe yolculuk

        Minik öğrencilerden geçmişe yolculuk

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel geçmişine yolculuk yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Minik öğrencilerden geçmişe yolculuk

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek ilçenin tarihi ve kültürel geçmişine yolculuk yaptı.

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Armağan Karadağ rehberliğinde Sarıgöl Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. İlçenin köklü tarihini ve kültürünü yakından tanımak amacıyla düzenlenen gezide minik öğrenciler, Sarıgöl'ün geçmişini yansıtan tarihi eserleri ve eski dönemlerde günlük yaşamda kullanılan araçgereçleri inceleme fırsatı buldu.

        Ziyaret sırasında SADER Başkanı Salih Yapıcı, sergilenen eserlerin kullanım amaçları ve tarihi süreçleri hakkında öğrencilere detaylı anlatımlarda bulundu. Eserleri ilgiyle inceleyen öğrenciler, merak ettikleri konuları sorarak bilgi dağarcıklarını zenginleştirdi.

        REKLAM

        Yeni neslin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine vurgu yapan SADER Başkanı Salih Yapıcı, "Öğrencilerimiz için müzemiz her zaman kapılarını açmaktadır. Amacımız, yeni neslimizin geçmişimizin ayak izlerini öğrenmelerini sağlamaktır. Gezi sırasında öğrencilerimizin sorularını cevaplayarak meraklarını giderdik. Son derece faydalı bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.

        Kültürel mirasla buluşan minik öğrenciler, unutulmaz bir deneyimin ardından müze ziyaretini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir'den Manisa'nın 17 ilçesinde dayanışma ağı
        Manisa Büyükşehir'den Manisa'nın 17 ilçesinde dayanışma ağı
        Gördes'te ayvanın kilosu 100 TL'ye kadar çıktı
        Gördes'te ayvanın kilosu 100 TL'ye kadar çıktı
        MHP Manisa İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu
        MHP Manisa İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu
        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Köse'den pazarcı esnafına "müşteri mem...
        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Köse'den pazarcı esnafına "müşteri mem...
        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı
        Yunusemre Meclisi'nde 'Turuncu Kurdele' farkındalığı
        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerl...
        Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Kızılçukur'da öğretmen ve öğrencilerl...