Manisa FK seri için Başkent'te sahaya çıkacak

Aktepe Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün düdük çalacağı karşılaşma 13.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Manisa FK 13 puan topladı. Ankara Keçiörengücü ise 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puanı hanesine yazdırıp Play-Off hattında yer aldı.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran ve düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

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