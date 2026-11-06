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        Şehzadeler'de çifte madalya sevinci

        Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş, kazandığı iki madalyayla Şehzadeler'in gururu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Şehzadeler'de çifte madalya sevinci

        Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş, kazandığı iki madalyayla Şehzadeler’in gururu oldu.

        31 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpik Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı para badmintoncuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

        Organizasyonda Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü’nü başarıyla temsil eden milli sporcu Aygül Aydoğmuş; Tek Bayanlar kategorisinde sergilediği üstün performansla Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazandı. Başarısını Karışık Çiftler kategorisinde de sürdüren Aydoğmuş, zorlu karşılaşmaların ardından Türkiye 2.’si olarak gümüş madalyayı aldı.

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