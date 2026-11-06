Manisa'da annesi ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde annesini ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde annesini ve ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ayni Ali Mahallesi'nde yaşayan Uğur K. (46), ablasını telefonla arayarak aynı binadaki annesi Hülya A. (73) ve ağabeyi Hüseyin K'yi (47) bıçakladığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hülya A. ve Hüseyin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli Uğur K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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