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        Demirci'de "Aile Destek Merkezi" açıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Demirci'de "Aile Destek Merkezi" açıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Hacıhasan Mahallesi'nde uzun yıllar PTT hizmet binası olarak kullanılan mülkiyeti Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ait bina, restorasyon çalışmalarının ardından Aile Destek Merkezi olarak faaliyete geçirildi.

        Açılış törenine Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kudret Gültaş ve ilçe protokolü katıldı.

        Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, törende, Manisa'da dördüncü Aile Destek Merkezinin açıldığını belirtti.

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        Aile Destek Merkezinin kadınların iş hayatına hazırlanması ve meslek edinmesinde önemli bir görevi yerine getireceğine işaret eden Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 yılı 'aile yılı' ve 2026-2035 yılları 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi. Devletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü adımlar atıyor. Aile Destek Merkezimiz kadınlara eğitimin yanında annelerimizin çocuklarına da kreş hizmeti verecek. Demirci'mize ve Manisa'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da kadınların merkezde el halısından farklı el sanatlarına kadar önemli çalışmalar yapacağını vurguladı.

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        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri merkezdeki atölyeleri inceledi ve kadınların yürüttüğü el sanatları çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Merkezde eğitim alacak kadınlar, minyatür halı dokumasının yanı sıra farklı el sanatları alanında çalışmalar yürütecek. Kursiyerlerin çocukları için oluşturulan mini kreşte ise çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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