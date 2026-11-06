Tartıştığı annesi ile kardeşini bıçaklayarak öldürdü (2)
Giriş: 06.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
YAKALANDI
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi'nde tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç, evinin yakınlarında yakalandı. Kabaağaç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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