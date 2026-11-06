Muradiye'nin yeni dinlenme ve eğlence alanı açılışa hazırlanıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan yeni dinlenme ve eğlence alanında incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ilçenin en büyük mahallesi Muradiye’de yapımı devam eden yeni dinlenme ve eğlence alanında incelemelerde bulundu. İlgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği incelemede Başkan Balaban, çalışmaların son durumuna ilişkin personelden bilgi aldı. Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen dinlenme ve eğlence alanı, Muradiye sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunacak şekilde planlandı. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği alanda basketbol ve voleybol sahaları, kafe ve çocuk oyun grupları yer alıyor. Mahalle sakinlerinin dinlenebileceği, spor yapabileceği ve aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanın yapımında sona yaklaşıldı. İncelemeler sırasında alandaki çalışmalar değerlendirilirken tamamlanması gereken eksiklikler ve yapılması planlanan ilave düzenlemeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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Mahallelerin ihtiyaçlarını gözeten ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelere önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, alandaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti. Başkan Balaban, Yunusemre’nin farklı mahallelerinde de sosyal yaşamı güçlendirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.