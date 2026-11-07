Demirci'deki kaplıcalarda yenileme çalışmaları tamamlandı
Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hisar Kaplıcaları ve termal tesislerinde yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Manisa'nın Demirci ilçesindeki Hisar Kaplıcaları ve termal tesislerinde yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada, tesisi belediye bünyesine kazandırarak yenileme çalışması başlattıklarını belirtti.
Yenileme çalışmaları kapsamında tesis içindeki aquapark, açık kır düğün salonu, ahşap kamelyalar ve piknik alanlarını yenileyerek yaz aylarında vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Kara, şunları kaydetti:
"İkinci etap çalışmalarımız kapsamında da tesisin termal kısmında, restoran ve kapalı düğün salonunda, 28 apart ve 58 otel odamızda yenileme çalışmalarını tamamladık. Son derece modern bir tesisi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 9 Kasım'da hizmete açacağız."
Tesisin Demirci'nin turizm potansiyelini artıracağına inandığını ifade eden Kara, yatırımın ilçeye ve Ege Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.
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