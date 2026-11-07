Demirci'deki kaplıcalarda yenileme çalışmaları tamamlandı

Tesisin Demirci'nin turizm potansiyelini artıracağına inandığını ifade eden Kara, yatırımın ilçeye ve Ege Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.

"İkinci etap çalışmalarımız kapsamında da tesisin termal kısmında, restoran ve kapalı düğün salonunda, 28 apart ve 58 otel odamızda yenileme çalışmalarını tamamladık. Son derece modern bir tesisi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 9 Kasım'da hizmete açacağız."

Yenileme çalışmaları kapsamında tesis içindeki aquapark, açık kır düğün salonu, ahşap kamelyalar ve piknik alanlarını yenileyerek yaz aylarında vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

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