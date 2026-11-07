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        Manisa'da devrilip, alev alan tankerin şoförü öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde karşı yöne geçen tanker devrilip alev aldı. Kazada tanker şoförü Kemal Kırkpınar (37) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Manisa'da devrilip, alev alan tankerin şoförü öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde karşı yöne geçen tanker devrilip alev aldı. Kazada tanker şoförü Kemal Kırkpınar (37) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kemal Kırkpınar (37) kullandığı 45 AUG 291 plakalı, sanayide ve ev ısınmasında katı yakıt olarak kullanılan prina yüklü tankerin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 130 metre sürüklenen tanker, ardından alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tankerdeki yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tanker şoförü Kırkpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırkpınar'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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