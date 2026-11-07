Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 3 - Sivasspor: 1

85. dakikada sol kanatta baskıyla topu kazanan Ceesay, ceza alanı sol dışından altıpasın solundaki Manaj'a doğru orta yaptı. Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda top ters köşeden filelere gitti. 31

81. dakikada sol kanattan gelişen Vanspor FK atağında topla birlikte altıpasın sağına inen Yenne, pasını içerideki de Oliveira'ya çıkardı. Altıpas içinde müsait durumda topla buluşan de Oliveira'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 30

59. dakikada Sivasspor'un sol taraftan kullandığı taç atışında Oğuzhan'ın geri pasında savunmada Turan ile kaleci Göktuğ arasında anlaşmazlık yaşandı. Araya girerek topla buluşan Mehmet Manış, altıpasın sağ çaprazından sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 20

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.