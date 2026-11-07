Manisa'da devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrildikten sonra yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde devrildikten sonra yanan pirina yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemal Kırkpınar (37) yönetimindeki 45 AUG 291 plakalı tanker, henüz belirlenemeyen nedenle Tekelioğlu Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen pirina yüklü tanker, sürüklendikten sonra devrilerek alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kırkpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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