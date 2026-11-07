Artı Değer Van Spor FK - Ekenler Beton Sivasspor: 3-1

TRENDYOL 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp çıkışa geçen Artı Değer Van Spor FK, 14'üncü hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor'u da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçın 14'üncü dakikasında Kadir Seven, Van Spor'u öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan ev sahibi ekip, 59'uncu dakikada Mehmet Manış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Van Spor FK’da 81’inci dakikada sahneye çıkan Oliviera, skoru 3-0’a getirdi.

Konuk Sivasspor'un ise tek golünü 85'inci dakikada Manaj kaydetti. Van Spor FK bu sonucun ardından 16 puana yükselip ateş hattından iyice uzaklaştı. Sivasspor ise 13 puanla düşme potasında kaldı.

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