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        Üçpınar Zeytin Festivali yoğun katılımla başladı

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Zeytin Festivali'nde üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Üçpınar Zeytin Festivali yoğun katılımla başladı

        Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Zeytin Festivali'nde üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Üçpınar Mahalle Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali başladı. İki gün sürecek festivalin ilk günü, doğa yürüyüşü ve kortejle başlarken gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival, Yunusemre Kent Konseyi üyelerinin Bağyolu Göleti'nden festival kortej alanına gerçekleştirdiği doğa yürüyüşüyle başladı. Ardından benzin istasyonundan hareket eden kortej, festival alanına ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Festivale Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban YENİ Parti İl Başkanı Op. Dr. Erdem Nalbant, YENİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları, Üçpınar Mahallesi eski Belediye Başkanı Yasin Halat, Üçpınar Mahalle Muhtarı Levent Ay, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, Üçpınar Mahalle Meclisi Başkanı Semra Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        "Üçpınar Yunusemre'nin göz bebeği"

        Açılışta konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, zeytinin bölge ekonomisi ve tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Üçpınar'ın Yunusemre için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Balaban, festivalin halkın öncülüğünde düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Konuşmasında Muğla'dan Üçpınar'a festival için gelen Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'a ve tüm katılımcılara teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Balaban, konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Bugün burada Yunusemre özelinde bir ilki yaşıyoruz. İlk defa bir mahallemizde belediyelerin ve diğer kurumların öncülüğü olmadan, halkımızın öncülüğünde bir festival gerçekleştiriliyor. Biz belediyeler olarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Hakan Şimşek'e de teşekkür ediyorum. Üçpınar her anlamda Yunusemre'nin göz bebeği mahallelerinden biri. Buranın kalkınması ve üreticimizin sesi olmak için elimizden geleni yapacağız"

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        Üçpınar'a yeni sosyal alan müjdesi

        Üçpınar'da hizmete girecek olan Halk Kafe ve Aile Kafe'nin sosyal yaşam açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Balaban, bu alanların vatandaşların bir araya gelmesine ve özellikle kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Balaban konuşmasını, "En büyük güç hakkın ve halkın gücüdür" sözleriyle tamamladı.

        Zeytinciliğin geçmişi ve geleceği konuşuldu

        Festival programı kapsamında Üçpınar Düğün Salonu'nda "Zeytinciliğin Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panel düzenlendi. Ziraat Mühendisi Nedim Zurnacı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Bergama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Sezgin, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özlem Kılıç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Yüksek Ziraat Mühendisi Nazım Şafak ve zeytin yetiştiricisi Hasan Özdemir konuşmacı olarak yer aldı. Panelde zeytinciliğin geçmişi, mevcut durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve sektörün geleceği ele alındı.

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        Festivalin ikinci günü de dolu dolu geçecek

        Üçpınar Zeytin Festivali, 8 Kasım Pazar günü de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Gün boyunca açık olacak Üçpınar Müzesi, "Emek" konulu fotoğraf sergisi, "Fotoğraflarla Üçpınar" etkinliği ve Tülay'ın Çat Kapı Evi ziyaretçilere kapılarını açacak. Festivalin ikinci gününde sanat sohbetleri, yaprak sarma, zeytin kırma ve zeytin yeme yarışmaları, Türk Halk Müziği konseri, halk oyunları gösterisi ve yazar buluşmaları düzenlenecek. Çocuklar için yarışmaların da gerçekleştirileceği festival, Baha ve RUMET konserleriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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