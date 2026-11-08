Manisa'da gıda güvenliğinde dijital denetim dönemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini dijital ortama taşıdı. Hayata geçirilen ‘Denetim Cepte' uygulamasıyla işletmelere özel QR kodlar tanımlandı. Vatandaşlar, bu kodları okutarak işletmelerin son denetim tarihini ve hijyen uygunluk durumunu görebilecek, memnuniyet ve şikayetlerini doğrudan Büyükşehir Belediyesine iletebilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarına dijital bir boyut kazandırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Denetim Cepte' uygulamasıyla işletmelerin denetim bilgileri vatandaşların erişimine açıldı. Uygulama sayesinde denetim süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi ve vatandaşlardan doğrudan geri bildirim alınması hedefleniyor.

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İşletmelerin denetim bilgilerine QR kodla ulaşılabilecek

Uygulama kapsamında işletmelere özel QR kodlar oluşturularak vatandaşların kolayca erişebileceği noktalara yerleştirildi. QR kodu telefonlarıyla okutan vatandaşlar, işletmenin son denetim tarihini, denetim bilgilerini ve hijyen uygunluk durumunu görüntüleyebilecek.

Vatandaşlar, uygulama üzerinden işletmelerle ilgili memnuniyetlerini ve karşılaştıkları sorunları da Büyükşehir Belediyesine iletebilecek. Sisteme gönderilen bildirimler üçüncü kişilere kapalı olacak ve yalnızca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından görüntülenerek ilgili birimlere aktarılacak.

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"Manisa'da gıda güvenliği artık cebinizde"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uygulamanın vatandaşların gıda güvenliği konusunda bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayacağını belirterek şunları söyledi: "Manisa'da gıda güvenliği artık cebinizde. İşletmelerdeki QR kodu okutarak o yerin denetlenme tarihini görebilir, şikayetinizi anında bize bildirebilirsiniz. Butona bastığınızda ekiplerimiz en kısa sürede yanınızda olacak. Ayrıca halk sağlığından ödün vermeyen tüm işletmelerimize Denetim Belgesi vereceğiz. Vatandaşımız ne yediğini bilsin, Manisa'mızda herkes güvenle yaşasın diye çalışmaya devam ediyoruz."

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Denetimler elektronik ortamda kayıt altına alınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da uygulamanın denetim süreçlerinin takibi ve vatandaşların bilgilendirilmesi açısından önemli bir yenilik olduğunu ifade etti. Hasturan, "Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ‘Denetim Cepte' uygulamasıyla işletmelere yönelik gerçekleştirdiğimiz denetim, gıda güvenliği ve hijyen çalışmalarını vatandaşlarımızın erişimine sunacağız. QR kodlar aracılığıyla işletmelerin son denetim tarihini ve hijyen uygunluk durumunu görebilecek, memnuniyet ve şikayetlerini bize iletebilecekler. Denetimleri elektronik ortamda kayıt altına alarak kontrollerimizi daha kolay ve etkin şekilde gerçekleştirebileceğiz" dedi.

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Esnaftan uygulamaya destek

Uygulama hakkında bilgilendirilen işletme sahipleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf Hebat Aslan, QR kod aracılığıyla vatandaşların işletmeler hakkındaki denetim bilgilerine kolayca ulaşabilmesinin hem müşteriler hem de işletmeciler açısından faydalı olacağını belirterek, "Uygulama hem vatandaşlar hem de bizim için daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.