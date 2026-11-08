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        Sarıgöl üzüm bağlarında tonlarca üzüm örtü altında

        Manisa'nın Sarıgöl ovasında yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri, kasım ayına girilmesine rağmen piyasanın hareketlenmesi umuduyla bağlarda örtü altında bekletiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Sarıgöl üzüm bağlarında tonlarca üzüm örtü altında

        Manisa'nın Sarıgöl ovasında yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri, kasım ayına girilmesine rağmen piyasanın hareketlenmesi umuduyla bağlarda örtü altında bekletiliyor.

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı mahsulü alımlarında yaşanan durgunluk, üreticiyi endişeli bir bekleyişe itti. Üretim maliyetlerinin yüksek olması, alıcı sayısının azlığı ve sunulan düşük fiyatlar, üzüm kesimlerinin büyük oranda gecikmesine neden oldu.

        Normal şartlarda kasım ayına gelindiğinde üzüm kesimlerinin yüzde 80 oranında tamamlanmış olması gereken Sarıgöl’de, bu yıl üzümlerin yüzde 70’i halen dalında satılmayı bekliyor.

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        "Bu yıl gerçekten çok zordayız"

        Piyasadaki durgunluktan dert yanan Sarıgöllü üreticilerden Mücahit Saraç, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek, "Bu yıl satışlarda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Iskarta üzümlerde de durum aynı, ürünler dalında bekliyor. Alıcı çok az, iç piyasaya yönelik kesimler oldukça kısıtlı. Çıkma üzümler 1015 lira bandından sadece belirli günlerde, o da düşük fiyattan alıcı bulabiliyor. Bu yıl üretici olarak gerçekten çok zordayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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