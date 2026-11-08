Üçpınar Zeytin Festivali dolu dolu geçti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali, ikinci gününde de sanat, kültür, müzik ve yarışmalarla devam etti. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde her yaştan vatandaş bir araya gelirken, zeytin temalı yarışmalar da festival programına renk kattı.

Gün boyunca festival alanında gerçekleştirilen programlarda sanat sohbetlerinden yazar buluşmalarına, geleneksel yarışmalardan konserlere kadar birçok etkinlik düzenlendi. Festival programı kapsamında Üçpınar Kafe Bahçesi'nde ressam Yeliz Bilginer'in katılımıyla sanat sohbetleri gerçekleştirildi. Katılımcıların ilgi gösterdiği söyleşide sanat üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Festival alanında düzenlenen yaprak sarma, zeytin kırma ve zeytin yeme yarışmaları ise günün öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. Yarışmalara katılan vatandaşlar, dereceye girebilmek için mücadele ederken yarışmaların sonunda kazananlara hediyeleri takdim edildi.

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"İnşallah seneye daha güzelini hep birlikte yaparız"

Yarışmaların tamamlanmasının ardından sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, festivalin ikinci gününde de vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin genel değerlendirmesini yapan Balaban, "Dün de buradaydık, bugün de buradayız. Her şey harikaydı. İnşallah seneye daha güzelini hep birlikte yaparız. Mutlaka ufak tefek eksiklikler olmuştur ama bana göre bir belde için dört dörtlük bir festival oluyor. Ben tekrar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Koro ve yazar buluşmaları festivale renk kattı

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Festivalin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da sahne aldı. Şef Hasan Başkaya yönetimindeki koro, seslendirdiği sevilen Türk halk müziği eserleriyle dinleyicilerle buluştu. Festival alanında kurulan stantlarda ise yazar buluşması ve imza etkinliği düzenlendi. Semra Çetin, İsmihan Arsan, Fahrettin Koyuncu ve Ayla Çulha'nın katıldığı etkinlikte vatandaşlar yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi. Çocuk yarışmalarının yanı sıra 29 Ekim Kadınlar Derneği tarafından sahnelenen Harmandalı gösterisi izleyicilerden ilgi gördü. Muhteşem ve Çilli Şov ise çocuklara yönelik eğlenceli gösterileriyle festival alanında keyifli anlar yaşattı. Gösteri boyunca çocuklar ve aileleri eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Üçpınar Zeytin Festivali'nin ikinci günündeki müzik programında ise Baha ve Rumet sahne aldı. Seslendirdikleri eserlerle festival alanındaki vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşatan sanatçılar, beğeni topladı.