Şehzadeler'de ağaçlar budanıyor

Şehzadeler Belediyesi, ilçede bulunan ağaçların budama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla hem ağaçların bakımını yapıyor hem de yağışlarda mazgalların tıkanmasının önüne geçiyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan yol kenarları, parklar, yeşil alanlar ve muhtelif noktalardaki ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, ağaçların kurumuş, kırılmış ve fazla uzayan dalları temizlenerek hem ağaçların bakımı yapılıyor hem de çevre güvenliğine katkı sağlanıyor.

Gerçekleştirilen budama çalışmalarıyla ağaçların daha sağlıklı gelişmesi ve çevreye daha düzenli bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. Özellikle mevsimsel olarak dökülen yaprak ve dalların çevrede birikmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yağışlı havalarda bu atıkların yağmur suyu mazgallarını tıkayarak su birikintilerine ve yaşanabilecek taşkınlara neden olma riskinin azaltılması da amaçlanıyor.

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Ekipler, çalışmalar sırasında çevre temizliğine de özen göstererek budama sonrasında ortaya çıkan dal ve yaprakları toplayıp araçlara yükleyerek alandan uzaklaştırıyor. Böylece hem vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçiliyor hem de ilçe genelindeki park, cadde ve sokakların daha temiz ve bakımlı kalması sağlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, yurttaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki yeşil alanların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına belirlenen program çerçevesinde devam edecek.