Yabancı dil öğretmenleri Mersin'de aynı zirvede buluştu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından akademisyen, eğitim uzmanı ve yabancı dil öğretmenlerini buluşturan THE Yabancı Dil Zirvesi, 7 Kasım Cumartesi günü Mersin Toros Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından eğitimcileri buluşturan zirveye, Manisa’dan Volkan İner de gönüllü katkı sundu. Sekiz öğretmenin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yabancı dil eğitiminin geleceği, mesleki gelişim ve eğitimde iş birliği ele alındı.

Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak, deneyim paylaşımını artırmak ve eğitimde güncel yaklaşımları değerlendirmek amacıyla sekiz gönüllü öğretmenin öncülüğünde düzenlenen zirve, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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Zirvenin ana konuşmacıları arasında Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Prof. Dr. Christopher Korten, Klinik Psikolog Cihan Çelik ve İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül yer aldı. Uzman isimler, yabancı dil eğitiminin güncel dinamikleri, öğretmenlerin mesleki gelişimi, psikolojik boyutlar ve eğitimde değişen yaklaşımlar üzerine sunumlar yaptı.

Program kapsamında düzenlenen panelde Fatma Uyar, Selda Kul Baştürk ve Esra Kayışoğlu mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Niş atölyeler, genel atölye çalışmaları, özel oturumlar ve imza etkinliğiyle zenginleştirilen zirvede katılımcılar, gün boyunca hem bilgi edinme hem de meslektaşlarıyla deneyim paylaşma fırsatı buldu.

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"Bir öğretmene dokunmak, yüzlerce çocuğa dokunmaktır"

THE Yabancı Dil Zirvesi Genel Koordinatörü Nurperi Cömert İğdigül, zirvenin uzun yıllardır kurdukları bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu belirterek, "Biz bu zirvede gönüllü İngilizce öğretmenleri olarak yıllardır kurduğumuz bir hayali gerçekleştirdik. Dileğimiz ilham olmak, etki oluşturmak ve bütüne katkıda bulunmaktı. Bugün bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bu, yalnızca bir günlük bir etkinlik değil, sürdürülebilir bir etkinin başlangıcıdır. Biz THE ekibi olarak bir öğretmene dokunmanın aslında yüzlerce çocuğa dokunmak olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.

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Manisa’dan Volkan İner de ekipte yer aldı

Sekiz gönüllü öğretmenin ortak emeğiyle hayata geçirilen zirvede Mersin’den Nurperi Cömert İğdigül, Buket Cansoy ve Uğurcan Bal, İzmir’den Setenay Sanin, Manisa’dan Volkan İner, Ankara’dan Rabia Rüveyda Demir, Afyonkarahisar’dan İsmail Alper Karaova ve İngiltere’den Burcu Yeniceli Abbas görev aldı.

Öğretmenlerin meslektaşları için gönüllülük esasıyla oluşturduğu platform, dayanışma ve ortak üretimin eğitim alanındaki önemini ortaya koydu. Zirve, katılımcıların yeni fikirler ve mesleki iş birlikleriyle ayrılmasıyla sona ererken, organizasyon ekibi yabancı dil eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak yeni buluşmalar için ilk önemli adımı attı.