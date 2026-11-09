Manisa'da yanan TIR'ın içerisinde mahsur kalan sürücü öldü

Kaza, 7 Ekim’de saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar idaresindeki zeytin prinası (zeytin posası) yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası TIR alev alırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR’ın içerisinde yapılan kontrollerde, sürücü Karapınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Karapınar’ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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