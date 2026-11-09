Yunusemre'nin Sultanları'ndan kritik galibiyet: 3-2

Kadınlar Voleybol 2.Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Efor Gençlikspor'u karar setinde 32 mağlup ederek haftayı moralli kapattı.

Yunusemre Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2.Lig'in 9.haftasında Efor Gençlikspor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan müsabakanın ilk setini 2624 alan kırmızıbeyazlı sultanlar, ikinci seti 2514 kaybetti. Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele alan Yunusemre Belediyespor, bu seti 2516 kazandı. Konuk Eforspor dördüncü seti 2517 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı. Karar setinde iyi bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor, bu seti 1511, müsabakayı da 32 galip tamamladı. Kırmızıbeyazlı ekip bu sonuçla ligdeki puanını 8'e çıkardı. Yunusemre'nin Sultanları haftaya Polat Group Didim Belediyespor'un konuğu olacak.