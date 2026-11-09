Zeytinden reçel yaptı, festivalin ilgi odağı oldu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali’nde kadın el emeği ürünleri ilgi görürken, 56 yaşındaki Naciye Gürbulut’un zeytinden hazırladığı reçeller festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri oldu. İlk kez görenlerin hayrete düştüğü, tadına bakanların ise beğendiği zeytin reçeli için patent başvurusu yapılması planlanıyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Kadın El Emeği Pazarı, Üçpınar Zeytin Festivali’nde kadın üreticileri vatandaşlarla buluşturdu. İki gün süren festivalde kurulan stantlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel lezzetler ve el işi ürünler satışa sunuldu.

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Festivalin ilgi gören ürünlerinden biri ise 56 yaşındaki Naciye Gürbulut’un hazırladığı zeytin reçelleri oldu. Yunusemre’nin önemli tarımsal değerlerinden zeytini farklı bir lezzete dönüştüren Gürbulut, ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Standı ziyaret edenler arasında Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına da yer aldı.

Zeytin reçeli için patent başvurusu yapacak

Zeytin reçelinin görenlerin önce inanamadığını, tadına bakanların ise ürünü beğendiğini belirten Naciye Gürbulut, "Zeytinden reçel yapıldığını duyanlar önce inanamadı. Hatta ‘Zeytinin reçeli mi olur?’ diye soranlar oluyor. İlk başta biraz önyargıyla yaklaşıyorlar ancak tadına baktıklarında çok beğeniyorlar. Zeytini farklı bir şekilde değerlendirmek ve bu lezzeti daha fazla kişiye tanıtmak istiyorum. Gördüğümüz ilgiden çok memnunum. Şimdi bu özel lezzetin patentini almak için başvuruda bulunmayı düşünüyorum" dedi.

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Zeytin reçelini almak isteyenleri her salı günü Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan Kadın El Emeği Pazarı’ndaki standına davet eden Gürbulut, kadınların üretime katılmasına imkan sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban başta olmak üzere belediyeye ve Kent Konseyi’ne teşekkür etti.