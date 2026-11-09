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        Şehzadeler'de 9 ayda 4 bin 342 talep çözüme kavuştu

        Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 9 ayda vatandaşlardan ve kurumlardan gelen 5 bin 100 başvurunun yüzde 85,14'ünü sonuçlandırdı. Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçenin her mahallesinde hizmet çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Şehzadeler'de 9 ayda 4 bin 342 talep çözüme kavuştu

        Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 9 ayda vatandaşlardan ve kurumlardan gelen 5 bin 100 başvurunun yüzde 85,14’ünü sonuçlandırdı. Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçenin her mahallesinde hizmet çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

        Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediyeye ulaşan taleplerin büyük bölümü çözüme kavuşturuldu. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 9 aylık süreçte kendisine iletilen 5 bin 100 başvurunun 4 bin 342’sini sonuçlandırarak yüzde 85,14’lük başarı oranına ulaştı.

        Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlara hızlı çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmaların 9 aylık verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde vatandaşlardan ve çeşitli kurumlardan toplam 5 bin 100 başvuru alındı. Belediye ekipleri, bu başvuruların 4 bin 342’sini çözüme kavuşturdu.

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        Çalışmaları devam eden 573 başvurunun yüzde 11,24’lük bölümünü oluşturduğu belirtilirken, bu taleplerin kısa süre içerisinde programa alınarak tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Belediyenin sorumluluk ve yetki alanı dışında kalan, Manisa Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren 185 başvuru ise ilgili kuruma yönlendirildi.

        Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, vatandaşların huzuru, güvenliği ve konforu için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Şehzadeler’de yaşayan her bir hemşehrimizin huzuru, güvenliği ve konforu bizler için çok kıymetli. Fen İşleri Müdürlüğümüz, 9 aylık süreçte gece gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışarak vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan gelen taleplerin yüzde 85’inden fazlasını çözüme kavuşturdu. Sahadaki sorunlara hızlı müdahale eden, çözüm odaklı hizmet anlayışımızla ilçemizin her sokağına ve mahallesine dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

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