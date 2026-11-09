Manisa sanayisi COP31'e hazırlanıyor Manisa'da üniversite ve sanayiden yeşil dönüşüm hamlesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, sanayide yeşil dönüşümün yol haritası ele alındı. COP31 hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen programda sürdürülebilir üretim, enerji ve su verimliliği, karbon yönetimi ve döngüsel ekonomi konuları değerlendirilirken, 24 saat süren hackathon yarışmasında dereceye giren takımlar da ödüllendirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (Manisa OSB) iş birliğiyle düzenlenen "COP31 Yolunda Sanayide Yeşil Dönüşüm: SanayiÜniversite İş Birliği Çalıştayı", Manisa OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sanayicileri, akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve öğrencileri buluşturan çalıştayda, sanayinin yeşil dönüşüm sürecinde üniversitesanayi iş birliğinin önemi ele alındı.

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Çalıştayın açılışına MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Pınar Kına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çelik, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, kurum müdürleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

"Sanayinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek"

Manisa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çelik, sanayinin geleceğini belirleyen unsurların artık yalnızca üretim kapasitesi ve maliyetlerle sınırlı olmadığını söyledi. Karbon yönetimi, enerji ve su verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik performansının uluslararası rekabet gücü açısından belirleyici hâle geldiğini ifade eden Çelik, COP31 sürecinin sanayi için önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

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Sanayi ile üniversitenin bir araya gelmesinin önemine değinen Çelik, saha deneyimi ile akademik bilgi ve araştırma birikiminin buluşmasının sektörün ihtiyaçlarına uygun, uygulanabilir çözümler ortaya çıkaracağını belirtti. Manisa'nın üretim gücünün üniversitenin bilimsel kapasitesi ve Manisa TSO'nun kurumsal desteğiyle birleştirilmesinin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade eden Çelik, çalıştayın ortak projelere ve kalıcı iş birliklerine zemin oluşturmasını temenni etti.

"Yeşil dönüşüm rekabetin temel şartı"

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise dünya ekonomisinin, üretim anlayışının ve uluslararası ticaretin köklü bir değişim sürecinden geçtiğini belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi'nin sanayi, teknoloji, enerji politikaları, yeşil finansman ve küresel ticaretin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, yeşil dönüşümün sanayiciler için artık bir tercih değil, rekabetin temel şartı olduğunu vurguladı.

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Daha az enerji tüketen, kaynaklarını verimli kullanan ve karbon salınımını azaltan işletmelerin geleceğin rekabet ortamında daha güçlü olacağını kaydeden Yılmaz, Manisa'nın güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle teknolojik inovasyon, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında da örnek bir sanayi merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Manisa TSO bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Merkezi ile Enerji Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Ofisinin çalışmalarına da değinen Yılmaz, sanayicilere sunulan enerji etütleri, danışmanlık ve teknik hizmetlerle işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmalarına ve sürdürülebilir üretim süreçlerine hazırlanmalarına destek verildiğini belirtti.

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MCBÜ'den COP31 hazırlıklarına 45 proje

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da üniversitesanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bilimsel çözümlerin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasının gerekliliğini vurguladı. Üniversitenin Manisa'nın gelişimine katkı sunmak amacıyla kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve meslek örgütleriyle iş birliklerini sürdürdüğünü belirten Kibar, Manisa TSO ve Manisa OSB'nin üniversitenin önemli paydaşları arasında yer aldığını ifade etti.

COP31 hazırlıkları kapsamında 45 projeyle sürece katkı sunacaklarını açıklayan Kibar, üniversitenin "COP31'de Biz de Varız" söylemiyle başlattığı "Kampüsten Geleceğe İleri Dönüşüm" projesinin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

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Su verimliliği alanındaki çalışmalar sonucunda Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olduklarını belirten Kibar, enerji ve su yönetimi ile kampüslerde döngüsel ekonomi modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

24 saatlik hackathon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Çalıştay kapsamında Manisa Teknokent, MCBÜ Teknoloji Transfer Ofisi, Manisa TSO ve Manisa OSB iş birliğiyle düzenlenen "Sanayi ve Kampüslerde Yeşil Dönüşüm: COP31'e Manisa'dan Çözümler" hackathon yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Manisa Teknokent'te 24 saat süren ve 17 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler; döngüsel ekonomi ve sanayide sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, su verimliliği, yeşil gelişim ve dijitalleşme alanlarında projeler geliştirdi.

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Yarışmada birincilik ödülünü SSTKarbonNODE, ikincilik ödülünü DÖNDÜM YİNE SANA, üçüncülük ödülünü ise ARCICLE takımı kazandı. Dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Sanayide yeşil mutabakat masaya yatırıldı

Program kapsamında düzenlenen "COP31 Vizyonu ve Sanayide Yeşil Mutabakat" panelinde ise MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Vedia Tirtom moderatörlüğünde Doç. Dr. Begüm Yurdanur Dağlı, Arçelik Çevre Mühendisi Sevde Nur Efe ve Elginkan Topluluğu Kalite Koordinatörü Emel Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde COP31 vizyonu, yeşil mutabakatın sanayi üzerindeki etkileri, sürdürülebilir üretim uygulamaları ve sanayinin yeşil dönüşüm sürecinde karşılaşabileceği fırsat ve sorumluluklar değerlendirildi.

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Çalıştay, üniversite ve sanayi temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi. Programda, Manisa'nın yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak somut projelerin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefi öne çıktı.